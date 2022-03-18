جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 18 مارس، لتحدد مسار البطولة حتى المواجهة النهائية في فرنسا بشهر مايو المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها خروج برشلونة من دور المجموعات، وتأهل فياريال على حساب يوفنتوس، وخروج مانشستر يونايتد من دور الـ 16.

وفي ربع نهائي البطولة، تأهلت 3 فرق إنجليزية وهم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي بجانب وجود ثلاثة فرق من إسبانيا وهم ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وفياريال، وفريق من ألمانيا وهو بايرن ميونخ، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي، بينما غابت الفرق الإيطالية عن المشهد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد ونتائج مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 – ربع النهائي

موعد مباريات ربع نهائي البطولة، سيكون يومي 5و6 أبريل مرحلة الذهاب، على أن تكون مرحلة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

The quarter-finals are set! ✔️



What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

المباراة الذهاب الإياب النتيجة تشيلسي - ريال مدريد - - - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - - - بايرن ميونخ - فياريال - - - ليفربول - بنفيكا - - -

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2022؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

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