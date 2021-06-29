جدول مباريات ربع نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات ربع النهائي من بطولة يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة للبطولة؟

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2020، والتي شهدت العديد من المباريات القوية، والحماس حتى الجولة الأخيرة من المرحلة.

ولعل أبرز مفاجآت البطولة، هي تصدر منتخب السويد مجموعته على حساب إسبانيا التي احتلت المركز الثاني، بينما جاءت تركيا في المركز الأخير بمجموعتها.

وسيشهد الدور ثمن النهائي من البطولة، العديد من المباريات القوية، أهمها لقاء إسبانيا مع كرواتيا، بينما ستلعب إنجلترا مع ثاني المجموعة السادسة.

ترتيب مجموعات يورو 2020، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات دور 16 - يورو 2020

المواجهة الموعد النتيجة ويلز - الدنمارك السبت 26 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية يوهان كرويف آرينا، أمستردام 4-0 إيطاليا - النمسا السبت 26 يونيو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ويمبلي، لندن 1-2 هولندا - التشيك الأحد 27 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية بوشكاش آرينا، بودابست 2-0 بلجيكا - البرتغال الأحد 27 يونيو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لا كارتوخا، إشبيلية 0-1 كرواتيا - إسبانيا الإثنين 28 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية باركن ستاديون، كوبنهاجن 5-3 فرنسا - سويسرا الإثنين 28 يونيو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أرينا ناسيونالا، بوخارست 3-3

(4-5) بركلات الترجيح إنجلترا - ألمانيا الثلاثاء 29 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ويمبلي، لندن 0-2 السويد - أوكرانيا الثلاثاء 29 يونيو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية هامبدن بارك، جلاسكو 2-1

جدول مباريات ربع نهائي يورو 2020

المواجهة الموعد الملعب النتيجة سويسرا - إسبانيا 9 الجمعة 2 يوليو2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ملعب كريستوفسكي، سانت بطرسبورج - بلجيكا - إيطاليا 10 الجمعة 2 يوليو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليانز آرينا، ميونخ - التشيك - الدنمارك 11 السبت 3 يوليو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية باكو الأولمبي، باكو - إنجلترا - أوكرانيا 12 السبت 3 يوليو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أولمبيكو، روما -

جدول مباريات نصف نهائي يورو 2020

المواجهة الموعد الملعب النتيجة الفائز من مباراة 9 - الفائز من مباراة 10 الثلاثاء 6 يوليو2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ويمبلي، لندن - الفائز من مباراة 11 - الفائز من مباراة 12 الأربعاء 7 يوليو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ويمبلي، لندن -

نهائي يورو 2020

يقام نهائي بطولة يورو 2020، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

المواجهة الموعد النتيجة نهائي يورو 2020 الأحد 11 يوليو2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ويمبلي، لندن -

ما هي القنوات الناقلة ليورو 2020؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباريات بنصف ساعة تقريبًا.