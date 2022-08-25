جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة لدوري الأبطال في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي

البطولة الأكثر شعبية في كرة القدم حول العالم وحلم جميع الأندية والجماهير، نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا تنطلق، والإثارة فقط هي عنوانها التقليدي المتوقع.

عاد ريال مدريد، من جديد في الموسم الماضي لتحقيق لقبه المفضل للمرة الرابعة عشر في التاريخ، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

وسيتعين على الميرينجي، القتال هذا الموسم للحفاظ على لقبه، إذ من المنتظر أن يكون التنافس شديدًا هذا الموسم للحصول على درع ذات الإذنين بين كبار الأندية الأوروبية.

فكوكبة من الفرق التي تستهدف هذا اللقب، الجميع يستعد بكل قوته وينتدب أفضل اللاعبين، ولكن السمة الأبرز في هذه النسخة هي غياب كريستيانو رونالدو عن البطولة، ومشاركته في الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23.

جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2022-23

انطلقت الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم 21 يونيو 2022، وحتى 24 أغسطس من العام ذاته.

وأقيمت قرعة دور المجموعات يوم الخميس 25 أغسطس، ومن المنتظر بداية المجموعات يوم 6 سبتمبر وحتى 2 نوفمبر 2022.

بينما سيكون نهائي البطولة يوم 10 يونيو 2023.

الحدث موعد الذهاب موعد الإياب الأدوار التمهيدية 21 يونيو 2022 24 أغسطس 2022 دور المجموعات 6 سبتمبر 2022 2 نوفمبر 2022 دور الـ 16 14 - 15 فبراير 2023 14 - 15 مارس 2023 ربع النهائي 11 -12 أبريل 2023 18 -19 أبريل 2023 نصف النهائي 9 -10 مايو 2023 16 -17 مايو 2023 النهائي 10 يونيو 2023

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أياكس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رينجرز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيكتوريا بلزن 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آينتراخت فرانكفورت 0 0 0 0 0 0 0 0 2 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سبورتينج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مارسيليا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 3 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوبنهاجن 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة: