جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة السادسة والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والترتيب، الإصابات، الملاعب، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..

تنطلق فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، الموافق 23 ربيع الآخر 1442، وتمتد ليومين مع عدد كبير من المباريات المثيرة لكبار القارة.

يأتي على رأس القمم المنتظرة مباراة يوفنتوس أمام برشلونة الذي يتصدر مجموعته، والتي تشكل أهمية خاصة للنادي الإيطالي لتعويض خسارة الذهاب، واللقاء المرتقب بين الأسطورتين رونالدو وميسي.

كما سيخوض ريال مدريد لقاء مصيري وحاسم في المجموعة المشتعلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب صدارة المجموعة .

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ويستضيف لايبزيج مانشستر يونايتد في لقاء غاية في الإثارة بمجموعة يتساوى فيها أول ثلاث فرق برصيد 9 نقاط.

مباراة أخرى كبيرة ستكون بين أياكس وأتالانتا في صراع على المركز الثاني بعد أن حسم ليفربول التأهل لدور الـ16.

مباريات كثيرة ممتعة ومثيرة منتظرة، الجولة السادسة تأتي بعنوان "جولة الحسم".

الآن نتعرف سويًا على جدول مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات وما هي القنوات الناقلة.

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مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

الجولة الخامسة المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب زينيت سان بطرسبرج - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 بيتروفيسكي لاتسيو - كلوب بروج الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 ملعب الأوليمبيكو تشيلسي - كراسنودار الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ستامفورد بريدج رين - إشبيلية الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 روازون بارك برشلونة - يوفنتوس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 الكامب نو دينامو كييف - فيرينتسفاروس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 مجمع أولمبيسكي الرياضي باريس سان جيرمان - إسطنبول باشاك شهير الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 بارك دي برانس لايبزيج - مانشستر يونايتد الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 ريد بول آرينا أياكس - أتالانتا الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 يوهان كرويف أرينا ميتييلاند - ليفربول الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 ملعب م أم سي أيتش بايرن ميونخ - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 أليانز أرينا سالزبورج - أتلتيكو مدريد الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 رد بول أرينا ريال مدريد - بوروسيا مونشنجلادباخ الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 الفريدو دي ستيفانو إنتر ميلان - شاختار دونيتسك الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 السان سيرو مانشستر سيتي - مارسيليا الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 الاتحاد أولمبياكوس - بورتو الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ملعب كارايسكاكيس

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 5 4 1 0 16 5 +11 13 2 أتلتيكو مدريد 5 1 3 1 5 8 -3 6 3 س الزبورج 5 1 1 3 10 15 -5 4 4 لوكوموتيف موسكو 5 0 3 2 5 8 -3 3

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا مونشنجلادباخ 5 2 2 1 16 7 +9 8 2 شاختار دونيتسك 5 2 1 2 5 12 -7 7 3 ريال مدريد 5 2 1 2 9 9 0 7 4 إنتر 5 1 2 2 7 9 -2 5

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 5 4 1 0 10 1 +9 13 2 بورتو 5 3 1 1 8 3 +5 10 3 أوليمبياكوس 5 1 0 4 2 8 -6 3 4 مارسيليا 5 1 0 4 2 10 -8 3

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 5 4 0 1 9 2 +7 12 2 أتالانتا 5 2 2 1 9 8 +1 8 3 أياكس 5 2 1 2 7 6 +1 7 4 ميتييلاند 5 0 1 4 3 12 -9 1

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 5 4 1 0 13 1 +12 13 2 إشبيلية 5 3 1 1 6 7 -1 10 3 كراسنودار 5 1 1 3 5 10 -5 4 4 رين 5 0 1 4 2 8 -6 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا دورتموند 5 3 1 1 10 4 +6 10 2 لاتسيو 5 2 3 0 9 5 +4 9 3 كلوب بروج 5 2 1 2 5 8 -2 7 4 زينيت سان بطرسبرج 5 0 1 4 3 11 -8 1

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 5 5 0 0 16 2 +14 15 2 يوفنتوس 5 4 0 1 11 4 +7 12 3 دينامو كييف 5 0 1 4 3 13 -10 1 4 فيرينتسفاروش 5 0 1 4 5 16 -11 1