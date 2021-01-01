جدول مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نتعرف سويًا على أهم مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والمواعيد والقنوات الناقلة..

تتجه أنظار جميع المتابعين والمشجعين في آسيا للبطولة الأبرز في القارة، والمؤهلة لأهم بطولة على مستوى العالم وهي كأس العالم، والمقامة على الأراضي القطرية في حدث استثنائي.

ويستضيف طاجيكستان منتخب مونغوليا في أولى مباريات الجولة السابعة يوم الخميس 25 مارس، ثم يوم الثلاثاء الموافق 30 من الشهر الجاري، يحل المنتخب الفلسطيني ضيفًا على السعودية صاحبة المركز الثاني في مجموعتها برصيد 8 نقاط، ثم يلتقي مونغوليا ضد اليابان الذي يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وانتهت مباراة الذهاب بين البلدين بفوز كبير لليابان بنتيجة 6/0.

كان من المقرر أن تقام المباريات العام الماضي، لكن تم تأجيلها كحال العديد من المنافسات بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم أبرز وأهم المباريات التي ستقام في التوقف الدولي بقارة آسيا في مارس 2022.

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التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 (آسيا)