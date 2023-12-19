جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024 وما القنوات الناقلة للمواجهات؟

تعد بطولة كأس ملك إسبانيا البطولة المحلية المفضلة للبلوجرانا تاريخيًا، حيث إنه أكثر من حققها برصيد 31 بطولة.

الموسم الماضي كانت النتيجة التي أقصت برشلونة مخيبة للآمال، بعد الهزيمة برباعية لا تنسى من ريال مدريد بنصف النهائي رغم التقدم بهدف في سانتياجو برنابيو، إلا أن برشلونة انقاد لهزيمة مرة في كامب نو آنذاك.

يطمح برشلونة للظهور في كأس ملك إسبانيا بشكل أفضل مما ظهر به في الدوري الإسباني، الذي يبدو صعب المنال هذا الموسم على كتيبة تشافي هيرنانديز.

في هذا التقرير نستعرض معًا رحلة برشلونة في كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024، وكيف يمكنك متابعة مبارياته؟

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا SSC

شاهد

جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024

تم إعفاء برشلونة من المشاركة في دور الـ64 التمهيدي، وسيبدأ مشاركاته في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32.