جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2022-23 وما هي القنوات الناقلة؟

أجريت يوم الخميس 25 أغسطس قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة 2022-2023، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة في 6 سبتمبر 2022.

ضم نادي برشلونة مجموعة من أفضل اللاعبين في الصيف الحالي، وسيشارك في دوري الأبطال بهدف المنافسة على اللقب الذي غاب عنه كثيرًا.

ودع النادي الكتالوني البطولة من دور المجموعات الموسم الماضي، وتحول للمشاركة في الدوري الأوروبي حتى خرج من آينتراخت فرانكفورت من ربع النهائي.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2022-23 والفرق المتأهلة

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23

وقع نادي برشلونة في المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبه أندية بايرن ميونخ الألماني والإنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS PREMIUM 1.

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ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23