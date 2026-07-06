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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
كريم مليم

ترجمه

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

برشلونة
الدوري الإسباني
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
إلتشي ضد برشلونة
إلتشي
برشلونة ضد رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
فالنسيا ضد برشلونة
فالنسيا
ليفانتي ضد برشلونة
ليفانتي
برشلونة ضد راسينج سانتاندير
راسينج سانتاندير
إشبيلية ضد برشلونة
إشبيلية
برشلونة ضد خيتافي
خيتافي
ريال بيتيس ضد برشلونة
ريال بيتيس
برشلونة ضد ريال مدريد
ريال مدريد
برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
برشلونة ضد فياريال
فياريال
ديبورتيفو لا كورونيا ضد برشلونة
ديبورتيفو لا كورونيا
برشلونة ضد سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
مالاجا ضد برشلونة
مالاجا
برشلونة ضد ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
إسبانيول ضد برشلونة
إسبانيول
أوساسونا ضد برشلونة
أوساسونا
برشلونة ضد إلتشي
ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة
برشلونة ضد فالنسيا
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
فياريال ضد برشلونة
برشلونة ضد ليفانتي
أتلتيك بيلباو ضد برشلونة
برشلونة ضد ريال بيتيس
برشلونة ضد ديبورتيفو لا كورونيا
رايو فاليكانو ضد برشلونة
برشلونة ضد إشبيلية
راسينج سانتاندير ضد برشلونة
برشلونة ضد إسبانيول
سيلتا فيجو ضد برشلونة
برشلونة ضد أوساسونا
ريال مدريد ضد برشلونة
ريال سوسييداد ضد برشلونة
برشلونة ضد مالاجا
خيتافي ضد برشلونة
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 .. القنوات الناقلة، ترتيب الفريق، وكل التفاصيل ..

يضع برشلونة نصب عينيه في الموسم الجديد 2026-2027، مواصلة هيمنته على عرش كرة القدم الإسبانية، في ظل القيادة الفنية المثمرة مع الألماني هانز فليك.

في الموسم الماضي، فرض برشلونة سيطرته بعد الفوز بالدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، وحقق اللقب أمام ريال مدريد في كلاسيكو "كامب نو" ليجعل للبطولة طعمًا خاصًا.

وفي الموسم الجديد، لن تتهاون جماهير برشلونة بشأن الاحتفاظ بلقب الليجا والتوسع نحو الفوز بعدة ألقاب مهمة، خصوصًا بعد ارتفاع القيمة الفنية للفريق تحت قيادة فليك وتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

ويستهل برشلونة موسمه بمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعبه يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، على أن يختتم المنافسات بلقاء خيتافي في الجولة الأخيرة يوم 30 مايو 2027.

 في السطور التالية، نرصد جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الفريق الكتالوني.

ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إلا أنّ أغلب مباريات برشلونة تكون معروضة إما على beIN SPORTS HD 1 أو beIN SPORTS HD 2 إن لم يكن هناك مباراة أكثر أهمية خاصة في الدوري الإنجليزي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 على تطبيق beIN CONNECT وكذلك TOD TV.

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جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

الجولةالمباراةالموعد النتيجةالملعب
1برشلونة - أتلتيك بيلباوالأحد 16 أغسطس 2026 كامب نو
2 إلتشي - برشلونة  الأحد 23 أغسطس 2026 مانويل مارتينيز فاليرو
3 برشلونة - رايو فاليكانو  الأحد 30 أغسطس 2026   كامب نو 
4 فالنسيا - برشلونة  الأحد 6 سبتمبر 2026  ميستايا 
5 ليفانتي - برشلونة الأحد 13 سبتمبر 2026  سيوداد دي فالنسيا 
6 برشلونة - راسينج  الأربعاء 16 سبتمبر 2026   كامب نو 
7 إشبيلية - برشلونة  الأحد 20 سبتمبر 2026  رامون سانشيز بيزخوان
8 برشلونة - خيتافي  الأحد 11 أكتوبر 2026   كامب نو 
9 ريال بيتيس - برشلونة  الأحد 18 أكتوبر 2026  لا كارتوخا 
10 برشلونة - ريال مدريد  الأحد 25 أكتوبر 2026   كامب نو 
11 برشلونة - ألافيس  الأحد 1 نوفمبر 2026   كامب نو 
12 أتلتيكو مدريد - برشلونة  الأحد 8 نوفمبر 2026  طيران الرياض ميتروبوليتانو
13 برشلونة - فياريال  الأحد 22 نوفمبر 2026   كامب نو 
14 ديبورتيفو لاكورونيا - برشلونة  الأحد 29 نوفمبر 2026  ريازور 
15 برشلونة - سيلتا فيجو  الأحد 6 ديسمبر 2026   كامب نو 
16 ملقا - برشلونة  الأحد 13 ديسمبر 2026  لا روزاليدا 
17 برشلونة - ريال سوسيداد  الأحد 20 ديسمبر 2026   كامب نو 
18 إسبانيول - برشلونة  الأحد 3 يناير 2027  ستيج فرونت 
19 أوساسونا - برشلونة  الأحد 10 يناير 2027  آل سادار
20 برشلونة - إلتشي  الأحد 17 يناير 2027   كامب نو 
21 ألافيس - برشلونة  الأحد 24 يناير 2027  مينديزوروزا
22 برشلونة - فالنسيا  الأحد 31 يناير 2027   كامب نو 
23 برشلونة - أتلتيكو مدريد  الأحد 7 فبراير 2027   كامب نو 
24 فياريال - برشلونة  الأحد 14 فبراير 2027  لا سيراميكا 
25 برشلونة - ليفانتي  الأحد 21 فبراير 2027   كامب نو 
26 أتلتيك بلباو - برشلونة  الأحد 28 فبراير 2027  سان ماميس
27 برشلونة - ريال بيتيس  الأحد 7 مارس 2027   كامب نو 
28 برشلونة - ديبورتيفو لاكورونيا  الأحد 14 مارس 2027   كامب نو 
29 رايو فاليكانو - برشلونة  الأحد 21 مارس 2027  تيريزا ريفيرو
30 برشلونة - إشبيلية  الأحد 4 أبريل 2027   كامب نو 
31 راسينج - برشلونة  الأحد 11 أبريل 2027  آل ساردينيرو
32 برشلونة - إسبانيول  الأحد 18 أبريل 2027   كامب نو 
33 سيلتا فيجو - برشلونة  الأربعاء 21 أبريل 2027  بالايدوس
34 برشلونة - أوساسونا  الأحد 2 مايو 2027   كامب نو 
35 ريال مدريد - برشلونة  الأحد 9 مايو 2027  سانتياجو برنابيو 
36 ريال سوسيداد - برشلونة  الأحد 16 مايو 2027  أنويتا
37 برشلونة - ملقا  الأحد 23 مايو 2027   كامب نو 
38 خيتافي - برشلونة  الأحد 30 مايو 2027  كولوسيوم

جدول ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أتلتيك بيلباو00000000
2أتلتيكو مدريد00000000
3أوساسونا00000000
4إلتشي00000000
5ألافيس00000000
6إسبانيول00000000
7برشلونة00000000
8خيتافي00000000
9ليفانتي00000000
10مالقا00000000
11راسينج00000000
12رايو فاييكانو00000000
13سيلتا فيجو00000000
14ديبورتيفو لاكورنيا00000000
15ريال بيتيس00000000
16ريال مدريد00000000
17ريال سوسيداد00000000
18إشبيلية00000000
19فالنسيا00000000
20فياريال00000000
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