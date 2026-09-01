جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

يبدأ بايرن ميونخ رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا ورغبته في تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ موسم 2019-2020.

وقدّم البافاري نسخة قوية الموسم الماضي ووصل إلى نصف النهائي بعدما أطاح بريال مدريد، ويحاول التسلح بنجمه مثل هاري كين وأوليسي لحصد البطولة.

ويواجه بايرن ميونخ عدد من الفرق الكبرى في مرحلة الدوري مثل آرسنال وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ بايرن ميونخ رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام بودو/جليمت، على أن تكون الجولة الختامية أمام ريال بيتيس.

المباراة الموعد النتيجة الملعب بايرن ميونخ - بودو/جليمت الخميس 10 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات أليانز أرينا فايكنج - بايرن ميونخ الثلاثاء 13 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ليسي أرينا بايرن ميونخ - آرسنال الأربعاء 21 أكتوبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات أليانز أرينا أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات طيران الرياض ميتروبوليتانو ليل - بايرن ميونخ الأربعاء 25 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات بيار موروا بايرن ميونخ - سلافيا براج الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات أليانز أرينا مانشستر يونايتد - بايرن ميونخ الأربعاء 20 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات أولد ترافورد بايرن ميونخ - ريال بيتيس الأربعاء 27 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات أليانز أرينا

جدول ترتيب بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027