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imago-sport-1067541322.jpgAnadolu Agency
مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ ضد بودو / جليمت
بودو / جليمت
فايكينج ضد بايرن ميونخ
فايكينج
بايرن ميونخ ضد آرسنال
آرسنال
أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد
ليل ضد بايرن ميونخ
ليل
بايرن ميونخ ضد سلافيا براج
سلافيا براج
مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ
مانشستر يونايتد
بايرن ميونخ ضد ريال بيتيس
ريال بيتيس
ألمانيا
النرويج
إنجلترا
إسبانيا
فرنسا
التشيك

تعرف على جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والترتيب..

يبدأ بايرن ميونخ رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا ورغبته في تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ موسم 2019-2020.

وقدّم البافاري نسخة قوية الموسم الماضي ووصل إلى نصف النهائي بعدما أطاح بريال مدريد، ويحاول التسلح بنجمه مثل هاري كين وأوليسي لحصد البطولة.

ويواجه بايرن ميونخ عدد من الفرق الكبرى في مرحلة الدوري مثل آرسنال وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ بايرن ميونخ رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام بودو/جليمت، على أن تكون الجولة الختامية أمام ريال بيتيس.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بايرن ميونخ - بودو/جليمتالخميس 10 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		  أليانز أرينا
فايكنج - بايرن ميونخالثلاثاء 13 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 ليسي أرينا
بايرن ميونخ - آرسنالالأربعاء 21 أكتوبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 أليانز أرينا
أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		  طيران الرياض ميتروبوليتانو
ليل - بايرن ميونخالأربعاء 25 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		  بيار موروا
بايرن ميونخ - سلافيا براجالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 أليانز أرينا
مانشستر يونايتد - بايرن ميونخالأربعاء 20 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 أولد ترافورد
بايرن ميونخ - ريال بيتيسالأربعاء 27 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 أليانز أرينا

جدول ترتيب بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أيك أثينا00000000
2آرسنال00000000
3روما00000000
4أستون فيلا00000000
5أتلتيكو مدريد00000000
6بايرن ميونخ00000000
7بودو/ جليمت00000000
8دورتموند00000000
9كلوب بروج00000000
10كومو00000000
11برشلونة00000000
12بورتو00000000
13شاختار00000000
14فنربخشة00000000
15فاينورد00000000
16جلطة سراي00000000
17إنتر00000000
18لاسك00000000
19ليل00000000
20ليفربول00000000
21مانشستر سيتي00000000
22مانشستر يونايتد00000000
23باريس سان جيرمان00000000
24أيندهوفن00000000
25لايبزيج00000000
26لانس00000000
27ريال بيتيس00000000
28ريال مدريد00000000
29صباح00000000
30سلوفان براتيسلافا00000000
31سلافيا براج00000000
32سبورتنج لشبونة00000000
33نابولي00000000
34شتوتجارت00000000
35فايكنج00000000
36فياريال00000000
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