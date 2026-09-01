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imago-sport-1078031923.jpgNicolo Campo
مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد سلوفان براتيسلافا
سلوفان براتيسلافا
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
برشلونة
فياريال ضد باريس سان جيرمان
فياريال
باريس سان جيرمان ضد روما
روما
أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان
أستون فيلا
كومو ضد باريس سان جيرمان
كومو
باريس سان جيرمان ضد جلطة سراي
جلطة سراي
فرنسا
سلوفاكيا
إنجلترا
إسبانيا
إيطاليا
تركيا

تعرف على جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والترتيب..

يشارك باريس سان جيرمان في نسخة 2026-2027 من دوري أبطال أوروبا وعينه على تكرار إنجاز ريال مدريد وتحقيق اللقب لثلاث مرات على التوالي.

باريس سان جيرمان حقق أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا في 2024-2025 على حساب إنتر في المباراة النهائية، ثم كرر الإنجاز في الموسم الماضي على حساب آرسنال.

ولن تكون الأمور سهلة، إذ تواجه كتيبة لويس إنريكي عدد من الفرق القوية في مرحلة الدوري مثل برشلونة ومانشستر سيتي وروما وأستون فيلا.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ ريال مدريد رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام سلوفان براتيسلافا، على أن تكون الجولة الختامية أمام جلطة سراي.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
باريس سان جيرمان -  براتيسلافاالأربعاء 9 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 حديقة الأمراء
مانشستر سيتي - باريس سان جيرمانالأربعاء 14 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 إمارات
باريس سان جيرمان - برشلونةالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 حديقة الأمراء
فياريال - باريس سان جيرمانالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 لا سيراميكا
باريس سان جيرمان - روماالأربعاء 25 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 حديقة الأمراء
أستون فيلا - باريس سان جيرمانالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 فيلا بارك
كومو - باريس سان جيرمانالأربعاء 20 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 جوزيبي سينيجاليا
باريس سان جيرمان - جلطة سرايالأربعاء 27 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 حديقة الأمراء

جدول ترتيب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أيك أثينا00000000
2آرسنال00000000
3روما00000000
4أستون فيلا00000000
5أتلتيكو مدريد00000000
6بايرن ميونخ00000000
7بودو/ جليمت00000000
8دورتموند00000000
9كلوب بروج00000000
10كومو00000000
11برشلونة00000000
12بورتو00000000
13شاختار00000000
14فنربخشة00000000
15فاينورد00000000
16جلطة سراي00000000
17إنتر00000000
18لاسك00000000
19ليل00000000
20ليفربول00000000
21مانشستر سيتي00000000
22مانشستر يونايتد00000000
23باريس سان جيرمان00000000
24أيندهوفن00000000
25لايبزيج00000000
26لانس00000000
27ريال بيتيس00000000
28ريال مدريد00000000
29صباح00000000
30سلوفان براتيسلافا00000000
31سلافيا براج00000000
32سبورتنج لشبونة00000000
33نابولي00000000
34شتوتجارت00000000
35فايكنج00000000
36فياريال00000000
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