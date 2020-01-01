جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة، الملاعب والمزيد عن دور 8 من البطولة الأكبر في القارة الصفراء

نقترب هذه الأيام من نهاية نسخة استثنائية من دوري أبطال آسيا 2020، حيث وصلت البطولة لمحطة ربع النهائي الذي سيبدأ يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1441 هجريًا.

تأهل الهلال بمجموع نقاطه في الدور السابق، لكن بعد انسحابه من المباراة الأخيرة ضد شباب الأهلي دبي بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا وفشله في إكمال القائمة، قرر الاتحاد الآسيوي استبعاده من المسابقة، وصعد بدلاً منه منافسه الإماراتي وباختاكور.

وفي دور الـ16 واجه الكبير الإماراتي الأهلي السعودي في مباراةٍ قوية انتهت بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لكل فريق، فلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها الراقي بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

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في المباراة الثانية من ثمن النهائي انتصر باختاكور على استقلال بهدفين لهدف، ولحق بقلعة الكؤوس إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك قبل أن ينتصر برسيوليس على السد بهدفٍ نظيف في مفاجأة غير سارة لمحبي الكرة العربية.

آخر المباريات كانت بين طرفين من الدوري السعودي، وجاءت كعادة مباريات دوري أبطال آسيا قوية، حيث جمعت بين النصر المتمرس في المسابقة والتعاون الضيف الثقيل عليها، ونجح العالمي في اقتناص فوز صعب من سكري القصيم بهدفٍ نظيف.

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جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الأهلي الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442،

16:40 السعودية، 17:40 الإمارات beIN SPORTS HD 7 استاد جاسم بن حمد برسيوليس - باختاكور الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442،

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 7 استاد جاسم بن حمد

نتائج مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020: