جدول مباريات اليوم السبت 9 أبريل 2022 والقنوات الناقلة
مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 9 أبريل 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر المتعة العربية بمباريات الدوري المصري.
في الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر يونايتد وإيفرتون، وآرسنال مع برايتون، وساوثامبتون مع تشيلسي، وواتفورد أمام ليدز يونايتد، وأستون فيلا أمام توتنهام.
وفي الدوري الإسباني، يلعب قادش مع ريال بيتيس، وريال مايوركا أمام أتلتيكو مدريد، وفياريال مع أتلتيك بيلباو، وريال مدريد أمام خيتافي.
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وفي الدوري الإيطالي يلعب إمبولي مع سبيزيا، وإنتر مع هيلاس فيرونا، وكالياري يستضيف يوفنتوس.
وتستمر مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري وفيها يلعب، الأهلي أمام المصري البورسعيدي، والزمالك مع مصر المقاصة، وبيراميدز أمام غزل المحلة.
جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 9 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 9 أبريل"9-4-2022" والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي - الجولة 32
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
إيفرتون - مانشستر يونايتد
13:30 مصر، 14:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
ساوثامبتون - تشيلسي
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال - برايتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
واتفورد - ليدز يونايتد
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
أستون فيلا - توتنهام
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 31
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
قادش - ريال بيتيس
14:00 مصر، 15:00 السعودية
beIN Sports HD 1
ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد
16:15 مصر، 17:15 السعودية
beIN Sports HD 1
فياريال - أتلتيك بيلباو
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports HD 1
ريال مدريد - خيتافي
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي- الجولة 32
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
إمبولي - سبيزيا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
إنتر - هيلاس فيرونا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
كالياري - يوفنتوس
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني - الجولة 29
المباراة
الموعد
جروتر فيورث - بوروسيا مونشنجلادباخ
15:30 مصر، 16:30 السعودية
كولن - ماينز
15:30 مصر، 16:30 السعودية
فولفسبورج - أرمينيا بيليفيلد
15:30 مصر، 16:30 السعودية
بايرن ميونخ - أوجسبورج
15:30 مصر، 16:30 السعودية
هيرتا برلين - أونيون برلين
18:30 مصر، 19:30 السعودية
الدوري الفرنسي - الجولة 31
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
ريمس - رين
17:00 مصر، 18:00 السعودية
beIN Sports HD 2
كليرمون - باريس سان جيرمان
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 2
الدوري المصري - الجولة 13
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
المصري البورسعيدي - الأهلي
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports HD
مصر المقاصة - الزمالك
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports HD
بيراميدز - غزل المحلة
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports HD