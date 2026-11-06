جدول مباريات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات الكبرى قبل توقف دولي مرتقب.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي وكأس مصر والدوري المغربي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

المباريات التالية الجونة الدوري المصري الممتاز 10:00 الزمالك

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 "07-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليدز يونايتد - توتنهام 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي آرسنال - هال سيتي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي فولهام - نيوكاسل 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري نوتنجهام فورست - مانشستر سيتي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ملقا - راسينج سانتاندير 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي إسبانيول - ديبورتيفو لاكورونيا 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات أوساسونا - أتلتيك بيلباو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 علي محمد علي فالنسيا - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - فروزينوني 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv تورينو - ليتشي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv بارما - بولونيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv روما - ساسوولو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوكسير - باريس إف سي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي باريس سان جيرمان - تروا 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة بوروسيا دورتموند - إلفيرسبيرج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة ماينز - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة بادربورن - أينتراخت فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة لايبزيج - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة شتوتجارت - فيردر بريمن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

الدوري المغربي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة الكوكب المراكشي - الوداد 17:00 المغرب، 19:00 السعودية المغربية الرياضية المغرب الفاسي - الفتح الرباطي 19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية الرياضية المغرب التطواني - النادي المكناسي 21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية

كأس مصر - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المصري - مصر المقاسة 18:00 مصر، 19:00 السعودية أون سبورت ماكس عصام عبده مودرن سبورت - القناة 18:00 مصر، 19:00 السعودية أون سبورت - سيراميكا كليوباترا - أبو قير للأسمدة 18:00 مصر، 19:00 السعودية أون سبورت بلس محمد الغياتي بيراميدز - الداخلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية أون سبورت ماكس أيمن الكاشف الأهلي - السكة الحديد 21:00 مصر، 22:00 السعودية أون سبورت مؤمن حسن

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة الجندل - هجر 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات ثمانية النجمة - العلا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية الصقر - البكيرية 19:35 السعودية، 20:35 الإمارات ثمانية

طالع الجدول الكامل من هنا