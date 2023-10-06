جدول مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد متعة لا توصف مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة التاسعة والثامنة من بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي إلى جانب مباريات هامة أخرى، إلى جانب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 "07-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - الهلال 18:00 مصر والسعودية SSC1 HD الخليج - الرائد 21:00 مصر والسعودية SSC EXTRA 1 HD الوحدة - الفيحاء 21:00 مصر والسعودية SSC1 HD

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - جيرونا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 ريال مدريد - أوساسونا 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ريال مايوركا - فالنسيا 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 إشبيلية - رايو فاييكانو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة لوتون تاون - توتنهام 14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بيرنلي - تشيلسي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 إيفرتون - بورنموث 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 2 فولهام - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر والسعودية b eIN Sports HD Xtra 1 مانشستر يونايتد - برينتفورد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 كريستال بالاس - نوتنجهام فورست 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - بولونيا 16:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 يوفنتوس - تورينو 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 جنوى - ميلان 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - أونيون برلين 16:30 مصر والسعودية beIN Sports لايبزيج - بوخوم 16:30 مصر والسعودية beIN Sports أوجسبورج - دارمشتات 16:30 مصر والسعودية beIN Sports شتوتجارت - فولفسبورج 16:30 مصر والسعودية beIN SPORTS فيردر بريمن - هوفنهايم 19 :30 مصر والسعودية beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - نيس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports ستاد ريمس - موناكو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة الداخلية - المصري 16:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس طلائع الجيش - مودرن فيوتشر 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس البنك الأهلي - الزمالك 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..

SHAHID