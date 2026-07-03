جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 "04-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 32