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جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
كولومبيا ضد غانا
كولومبيا
غانا
كندا ضد المغرب
كندا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
كولومبيا crest
كولومبيا
كولومبيا
غانا crest
غانا
غانا
كأس العالم
كندا crest
كندا
كندا
المغرب crest
المغرب
المغرب

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جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 "04-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأرجنتين - الرأس الأخضر01:00 السعودية، 02:00 الإماراتbeIN Max 2عصام الشوالي
beIN Max 4عامر الخوذيري
كولومبيا - غانا04:30 السعودية، 05:30 الإماراتbeIN Max 1حفيظ دراجي
beIN Max 3حسن العيدروس
كندا - المغرب20:00 السعودية، 18:00 المغربbeIN Max 1جواد بدة
beIN Max 3-

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