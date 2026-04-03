أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 4 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 4 أبريل 2026 "04-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - ضمك19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي
نيوم - الفيحاء19:30 السعودية، 20:30 الإماراتثمانيةسعد يحيى
الهلال - التعاون21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةمشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة 31 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ساسوولو - كالياري 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
هيلاس فيرونا - فيورنتينا 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
لاتسيو - بارما21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر سيتي - ليفربول 14:45 السعودية، 15:45 الإماراتbeIN Sports 2عصام الشوالي
تشيلسي - بورت فايل 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 3علي محمد علي
ساوثامبتون - آرسنال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال سوسييداد - ليفانتي 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد بركات
ريال مايوركا - ريال مدريد 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 1حفيظ دراجي
ريال بيتيس - إسبانيول 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 6منتصر الأزهري
أتلتيكو مدريد - برشلونة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستراسبورج - نيس 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 2نوفل باشي
بريست - رين 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد المبروكي
ليل - لانس22:05 السعودية، 23:05 الإماراتbeIN SPORT 3جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باير ليفركوزن - فولفسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
بوروسيا مونشنجلادباخ - هايدنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
فرايبورج - بايرن ميونخ 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد رياضة
هامبورج - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
هوفنهايم - ماينز 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
فيردر بريمن - لايبزيج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
شتوتجارت - بوروسيا دورتموند19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد
MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فاركو - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOn Sports
مودرن سبورت - وادي دجلة20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sports
الجونة - الاتحاد20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sports

دوري يلو - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الباطن - العروبة 18:55 السعودية، 19:55 الإماراتOn Sportsعبدالإله العمري
الجبلين - الطائي 19:10 السعودية، 20:10 الإماراتOn Sportsمشعل الشمري
العلا - العدالة19:15 السعودية، 20:15 الإماراتOn Sportsأحمد المنتشري

