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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري المصري الممتاز
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 حيث تستمر  منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني إضافة إلى الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

جدول مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 "29-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخلود - الأهلي 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية 2فارس عوض
الاتفاق - الدرعية 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 3راشد الدوسري
الفتح - الاتحاد21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1جعفر الصليح

الدوري الإيطالي - الجولة 2

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيورنتينا - فروزينوني 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc
مونزا - أودينيزي 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc
ساسوولو - تورينو 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc
يوفنتوس - بارما21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليفربول - نوتنجهام فورست 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 1علي محمد علي
بورنموث - إيفرتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1محمد بركات
كوفنتري سيتي - هال سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 2سمير اليعقوبي
توتنهام - نيوكاسل19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليفانتي - ريال بيتيس 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 5عبدالله الغامدي
ريال سوسييداد - إسبانيول 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 3مصطفى العلوان
إشبيلية - أتلتيكو مدريد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 3حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ستراسبورج - لانس 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 4أحمد البلوشي
أوكسير - أنجيه 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 2أحمد عبده
بريست - تولوز 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 6محمد السعدي
لوريان - تروا 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 5 نوفل باشي
ليون - لوهافر21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إلفيرسبيرج - باير ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
كولن - هوفنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
ماينز - بادربورن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
أونيون برلين - أينتراخت فرانكفورت 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
بوروسيا دورتموند - هامبورج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد

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