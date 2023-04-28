جدول مباريات اليوم السبت 29 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Ali Al-Bulaihi - Odion Ighalo - HilalGOAL AR
دوري أبطال آسيادوري أبطال أفريقياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإسباني - لا ليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 أبريل 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

يوم كروي قوي للغاية في مختلف القارات، دوري أبطال إفريقيا في مرحلة حاسمة له، ودوري أبطال آسيا في المحطة الأخيرة، إضافة إلى مباريات أوروبية مثيرة في نهاية الموسم الكروي.

الهلال يواجه أوراوا الياباني وعينه على التتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية تواليًا، بينما يحل الأهلي ضيفًا على الرجاء في مواجهة مثيرة لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


الإثارة تتجدد في الدوري الإنجليزي مع اقتراب الأمتار الأخيرة من الموسم، وفي إسبانيا برشلونة يواجه ريال بيتيس لوضع قدم على سلم التتويج بلقب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 29 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم السبت 29 أبريل 2023 "29-04-2023"

دوري أبطال آسيا - ذهاب الدور النهائي

المباراةالقناة الناقلةالموعد
الهلال - أوراوا ريدزشاهد VIP20:30 مصر والسعودية

دوري أبطال إفريقيا - إياب دور ربع النهائي

المباراةالقناة الناقلةالموعد
صن داونز - شباب بلوزدادbeIN Sports HD 616:00 مصر والسعودية
الترجي - شبيبة القبائلbeIN Sports HD 322:00 مصر والسعودية
الرجاء - الأهليbeIN Sports HD 422:00 مصر والسعودية

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالقناة الناقلةالموعد
برايتون - وولفرهامبتونbeIN Sports 1 HD Premium17:00 مصر والسعودية

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالقناة الناقلةالموعد
ريال مدريد - ألميرياbeIN Sports 1 HD Premium19:30 مصر والسعودية
برشلونة - ريال بيتيس

beIN Sports 1 HD Premium

22:00 مصر والسعودية

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراةالقناة الناقلةالموعد
لايبزيج - هوفنهايمbeIN Sports HD 316:30 مصر والسعودية
شالكه - فيردر بريمنbeIN Sports HD 319:30 مصر والسعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراةالقناة الناقلةالموعد
ليل - أجاكسيوbeIN Sports Connect18:00 مصر والسعودية

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراةالقناة الناقلةالموعد
روما - ميلانAD SPORTS Premium 1 19:00 مصر والسعودية

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

433969 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
433969 الأصوات

اختيارات المحررين