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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
كاب فيردي ضد السعودية
كاب فيردي
السعودية
مصر ضد إيران
مصر
إيران
أوروجواي ضد إسبانيا
أوروجواي
إسبانيا
نيوزيلندا ضد بلجيكا
نيوزيلندا
بلجيكا

تعرف على مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026، وتبدأ بمباراتين الأولى بين أوروجواي وإسبانيا في نفس توقيت مواجهة كاب فيردي والمنتخب السعودي، يليهما مواجهتين بين مصر وإيران وكذلك بلجيكا ونيوزيلندا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026 "27-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كاب فيردي - السعودية03:00 السعودية، 04:00 الإماراتbeIN FIFA WORLD CUPعلي سعيد الكعبي
beIN Max 3
أوروجواي - إسبانيا03:00 السعودية، 04:00 الإماراتbeIN Max 4حفيظ دراجي
مصر - إيران06:00 مصر، 07:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN FIFA WORLD CUP
beIN Max 1
نيوزيلندا - بلجيكا06:00 السعودية، 07:00 الإمارات beIN Max 2عبدالله الغامدي

طالع الجدول الكامل من هنا

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