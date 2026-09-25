جدول مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 إقامة مباريات هامة ضمن فعاليات التوقف الدولي.

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات الهامة وأبرزها مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.

كما تقام مباريات قوية في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهات قوية على ملاعبها، والأهم مباراة المنتخب السعودي ضم عمان في خليجي 27.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة والكويت الرياضية وعمان الرياضية.

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جدول مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 "26-09-2026"

كأس الخليج العربي "خليجي 27" - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الكويت - العراق 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات الشارقة الرياضية محمد الهنائي الكأس 1 سمير اليعقوبي عمان الرياضية محمد موسى الكويت الرياضية حماد العنزي عمان - السعودية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد الكأس 1 مصطفى ناظم الكويت الرياضية طارق الملا عمان الرياضية أحمد الكعبي





دوري الأمم الأوروبية - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سلوفينيا - إسكتلندا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 1 جواد بدة سان مارينو - فنلندا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد فؤاد جزر فارو - كازاخستان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد فوزي بلغاريا - لوكسمبورج 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 عبدالله الغامدي أيسلندا - إستونيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد عبده مقدونيا الشمالية - سويسرا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات التشيك - كرواتيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي إنجلترا - إسبانيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس ألبانيا - روسيا البيضاء 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 عامر الخوذيري سلوفاكيا - مولدوفا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 محمد السعدي

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جنوب أفريقيا - غينيا 16:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Xtra 1 منتصر الأزهري



