أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن مشاهدة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

كما أنّ مباريات الدوري الألماني منقولة عبر تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 "25-04-2026"

دوري أبطال آسيا للنخبة - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - ماتشيدا زيلفيا19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 2-
الكاس 5خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORTS XTRA 1
خيتافي - برشلونة17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 1
فالنسيا - جيرونا 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 5
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 6

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بارما - بيسا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
بولونيا - روما 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
هيلاس فيرونا - ليتشي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فولهام - أستون فيلا 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 3
وست هام - إيفرتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 6
ليفربول - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 3
وولفرهامبتون - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1
آرسنال - نيوكاسل19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 3

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليون - أوكسير 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 2
أنجيه - باريس سان جيرمان 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 1
تولوز - موناكو22:05 السعودية، 23:05 الإماراتbeIN SPORT 5

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ماينز - بايرن ميونخ 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
أوجسبورج - أينتراخت فرانكفورت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد
كولن - باير ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
هايدنهايم - سانت باولي 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
هامبورج - هوفنهايم19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
مانشستر سيتي - ساوثهامتون19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4

الدوري المصري - الجولة 6 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
حرس الحدود - وادي دجلة17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتON Sport

