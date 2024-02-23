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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىدوري أبطال إفريقياالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 حيث تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا ويستمر الدوري السعودي في جولة جديدة، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 "24-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الطائي - الأهلي17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HDSSC Extra 5 HDSSC Extra 1 SD

عيسى الحربين
محمد حسين
عيسى الزدجالي

الحزم - الخليج20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		محمد الخامسي
أحمد النفيسة

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جوانينج جالاكسي - الوداد16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN SPORTS 6جواد بدة
مازيمبي - بيراميدز16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN SPORTS 8أحمد عبده
نواذيبو - صن داونز19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 8أحمد عبده
يانج أفريكانز - شباب بلوزداد19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 6عادل خلو
النجم - الترجي22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS 6عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أستون فيلا - نوتنجهام فورست18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports Xtra 1خالد الحدي
برايتون - إيفرتون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 2نوفل باشي
كريستال بالاس - بيرنلي18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports Xtra 2محمد السعدي
مانشستر يونايتد - فولهام18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 1محمد بركات
بورنموث - مانشستر سيتي20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS HD 1عامر الخوذيري
آرسنال - نيوكاسل23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS HD 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساسوولو - إمبولي17:00 السعودية، 16:00 مصرAD Sports Premium 1غازي العمري
ساليرنيتانا - مونزا20:00 السعودية، 19:00 مصرAD Sports Premium 1محمد بشير أبو كبدة
جنوة - أودينيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1خالد الغول

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برشلونة - خيتافي18:15 السعودية، 17:15 مصرbeIN SPORTS 3علي محمد علي
ديبورتيفو ألافيس - مايوركا20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS 3سمير اليعقوبي
ألميريا - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 3حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوريان - نانت19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 4مضر اليوسف
ستراسبورج - بريست23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 4جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أونيون برلين - هايدنهايم17:30 السعودية، 16:30 مصرTODأحمد المعمري
بوروسيا مونشنجلادباخ - بوخوم17:30 السعودية، 16:30 مصرTODعادل خلو
فيردر بريمن - دارمشتات17:30 السعودية، 16:30 مصرTODنوفل باشي
شتوتجارت - كولن17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS 5محمد المبروكي
بايرن ميونخ - لايبزيج20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS 5أحمد البلوشي

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح الرباطي - الشباب الرياضي السالمي18:00 السعودية، 17:00 مصرالمغربية 5
المغرب التطواني - الرجاء20:00 السعودية، 19:00 مصرالمغربية الرياضية
أولمبيك آسفي - نهضة الزمامرة22:00 السعودية، 21:00 مصرالمغربية الرياضية

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات دوري أبطال إفريقيا والدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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