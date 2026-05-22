Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
الدوري المصري الممتاز
الدوري الإسباني
دوري يلو للدرجة الأولى
كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة
بايرن ميونخ ضد شتوتجارت
بايرن ميونخ
شتوتجارت
كأس ألمانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

beIN SPORT 1يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 23 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

كما يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

كأس ألمانيا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت

ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026 "23-05-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بولونيا - إنتر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
لاتسيو - بيسا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس - رايو فاييكانو 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORTS XTRA 2
ريال بيتيس - ليفانتي 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORTS XTRA 1
إسبانيول - ريال سوسييداد 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 7
سيلتا فيجو - إشبيلية 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 6
خيتافي - أوساسونا 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتTOD
ريال مايوركا - ريال أوفييدو 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 5
ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1
فالنسيا - برشلونة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2
جيرونا - إلتشي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 4

كأس ألمانيا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - شتوتجارت21:00 السعودية، 22:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 12 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
مودرن سبورت - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 الإماراتOn Sport
كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 الإماراتOn Sport
حرس الحدود - بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 الإمارات 
الاتحاد - الإسماعيلي20:00 مصر، 21:00 الإمارات 

دوري يلو - ملحق الصعود

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الدرعية - العلا19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إثيوبيا - موزمبيق19:00 السعودية، 20:00 الإماراتTOD
أوغندا - غانا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتTOD

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان