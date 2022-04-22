جدول مباريات اليوم السبت 23 أبريل 2022 والقنوات الناقلة
مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 23 أبريل 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر المتعة الإفريقية بمباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
في الدوري الإنجليزي يلعب آرسنال مع مانشستر يونايتد، وليستر سيتي أمام أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع واتفورد، ونوريتش سيتي أمام واتفورد، وبرينتفورد أمام توتنهام.
وفي الدوري الإيطالي يلعب تورينو مع سبيزيا، وفينيسيا مع أتالانتا، وقمة الجولة بين إنتر وروما، وهيلاس فيرونا أمام سامبدوريا.
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وتنتهي مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمباراة الوداد أمام شباب بلوزداد، وصن داونز أمام بترو أتلتيكو.
وتستمر مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا وفيها يلعب الريان مع استقلال دوشنبه، وناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات، والهلال أمام الشارقة.
جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 23 أبريل"23 -4-2022" والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي - الجولة 34
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
آرسنال - مانشستر يونايتد
13:30 مصر، 14:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي - واتفورد
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
ليستر سيتي - أستون فيلا
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
نوريتش سيتي - نيوكاسل
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
برينتفورد - توتنهام
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
دوري أبطال آسيا - المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الريان - استقلال دوشنبه
20:15 السعودية، 19:15 مصر
beIN Sports AFC HD
ناساف - السد
20:15 السعودية، 19:15 مصر
beIN Sports AFC HD
الفيصلي - الوحدات
23:15 السعودية، 22:15 مصر
beIN Sports AFC HD
الشارقة - الهلال
23:15 السعودية، 22:15 مصر
beIN Sports AFC HD
الدوري الإيطالي- الجولة 34
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
تورينو - سبيزيا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
فينيسيا - أتالانتا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
إنتر - روما
18:00 مصر، 19:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
هيلاس فيرونا - سامبدوريا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني - الجولة 31
المباراة
الموعد
جروتر فيورث - باير ليفركوزن
15:30 مصر، 16:30 السعودية
كولن - أرمينيا بيليفيلد
15:30 مصر، 16:30 السعودية
فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ
15:30 مصر، 16:30 السعودية
آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم
15:30 مصر، 16:30 السعودية
لايبزيج - أونيون برلين
15:30 مصر، 16:30 السعودية
بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند
18:30 مصر، 19:30 السعودية
الدوري الفرنسي - الجولة 32
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
ليون - مونبيليه
17:00 مصر، 18:00 السعودية
beIN Sports HD 2
سانت إيتيان - موناكو
19:00 مصر، 20:00 السعودية
beIN Sports HD 2
باريس سان جيرمان - لانس
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 2
دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
صن داونز - بترو أتلتيكو
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports HD 3
الوداد - شباب بلوزداد
22:00 المغرب، 23:00 الجزائر
beIN Sports HD 3