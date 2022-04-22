جدول مباريات اليوم السبت 23 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 23 أبريل 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر المتعة الإفريقية بمباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي يلعب آرسنال مع مانشستر يونايتد، وليستر سيتي أمام أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع واتفورد، ونوريتش سيتي أمام واتفورد، وبرينتفورد أمام توتنهام.

وفي الدوري الإيطالي يلعب تورينو مع سبيزيا، وفينيسيا مع أتالانتا، وقمة الجولة بين إنتر وروما، وهيلاس فيرونا أمام سامبدوريا.

وتنتهي مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمباراة الوداد أمام شباب بلوزداد، وصن داونز أمام بترو أتلتيكو.

وتستمر مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا وفيها يلعب الريان مع استقلال دوشنبه، وناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات، والهلال أمام الشارقة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 23 أبريل"23 -4-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة آرسنال - مانشستر يونايتد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - واتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليستر سيتي - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نوريتش سيتي - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium برينتفورد - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري أبطال آسيا - المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الريان - استقلال دوشنبه 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD ناساف - السد 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD الفيصلي - الوحدات 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD الشارقة - الهلال 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD

الدوري الإيطالي- الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube فينيسيا - أتالانتا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube إنتر - روما 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube هيلاس فيرونا - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد جروتر فيورث - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية كولن - أرمينيا بيليفيلد 15:30 مصر، 16:30 السعودية فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية لايبزيج - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليون - مونبيليه 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 سانت إيتيان - موناكو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - لانس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي