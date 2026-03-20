شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 21 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 21 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم السبت 21 مارس 2026 "21-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بارما - كريمونيزي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
ميلان - تورينو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
يوفنتوس - ساسوولو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برايتون - ليفربول 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي
فولهام - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 1باسم الزير
إيفرتون - تشيلسي 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 1علي محمد علي
ليدز يونايتد - برينتفورد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3منتصر الأزهري

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إلتشي - ريال مايوركا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد المبروكي
إسبانيول - خيتافي 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 3جواد بدة
ليفانتي - ريال أوفييدو 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 4محمد نضال
أوساسونا - جيرونا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد البلوشي
إشبيلية - فالنسيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد السعدي

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تولوز - لوريان 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 5أحمد عبده
أوكسير - بريست 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد المبروكي
نيس - باريس سان جيرمان23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 1حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - أونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتMBC شاهد
MBC ACTION
كولن - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتMBC شاهد
هايدنهايم - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتMBC شاهد
فولفسبورج - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتMBC شاهد
بوروسيا دورتموند - هامبورج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتMBC شاهد

دوري أبطال أفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيراميدز - الجيش الملكي18:00 مصر، 16:00 المغربbeIN SPORT 2نوفل باشي
Time SPORTيوسف عطوة
الأهلي - الترجي21:00 مصر، 20:00 تونسbeIN SPORT 2جواد بدة
Time SPORTزياد الدكروري

الكونفدرالية الأفريقية - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شباب بلوزداد - المصري21:00 مصر، 20:00 الجزائرbeIN SPORT 6محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 1 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المقاولون العرب - بتروجيت 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON SPORT 1محمد الشاذلي
غزل المحلة - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON SPORT 1مؤمن حسن

