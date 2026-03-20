جدول مباريات اليوم السبت 21 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 21 مارس 2026 "21-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة بارما - كريمونيزي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv ميلان - تورينو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv يوفنتوس - ساسوولو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون - ليفربول 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي فولهام - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 1 باسم الزير إيفرتون - تشيلسي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 1 علي محمد علي ليدز يونايتد - برينتفورد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 منتصر الأزهري

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - ريال مايوركا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد المبروكي إسبانيول - خيتافي 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 3 جواد بدة ليفانتي - ريال أوفييدو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 4 محمد نضال أوساسونا - جيرونا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد البلوشي إشبيلية - فالنسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 4 محمد السعدي

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تولوز - لوريان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 5 أحمد عبده أوكسير - بريست 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد المبروكي نيس - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 1 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - أونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد MBC ACTION كولن - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد هايدنهايم - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد فولفسبورج - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد بوروسيا دورتموند - هامبورج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات MBC شاهد

دوري أبطال أفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيراميدز - الجيش الملكي 18:00 مصر، 16:00 المغرب beIN SPORT 2 نوفل باشي Time SPORT يوسف عطوة الأهلي - الترجي 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN SPORT 2 جواد بدة Time SPORT زياد الدكروري

الكونفدرالية الأفريقية - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شباب بلوزداد - المصري 21:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN SPORT 6 محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 1 (مجموعة الهبوط)