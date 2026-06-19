جدول مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة هي اسكتلندا والمغرب والبرازيل وهايتي وتركيا وباراجواي وهولندا والسويد وألمانيا وكوت ديفوار..
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 يونيو والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 "20-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|اسكتلندا - المغرب
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|جواد بدة
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|خليل البلوشي
|البرازيل - هايتي
|03:30 السعودية، 04:30 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عصام الشوالي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|أحمد البلوشي
|تركيا - باراجواي
|18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|باسم الزير
|هولندا - السويد
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حفيظ دراجي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عامر الخوذيري
|ألمانيا - كوت ديفوار
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي سعيد الكعبي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|جواد بدة