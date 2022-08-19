جدول مباريات اليوم السبت 20 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تنتظر جماهير كرة القدم عدد من المباريات القوية والمثيرة اليوم، وذلك مع عودة الدوريات الأوروبية الكبرى في جولات الأسبوع الحالي.

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه توتنهام وولفرهامبتون وكريستال بالاس أستون فيلا وإيفرتون نوتنجهام فورست، كذلك يواجه فولهام برينتفورد وليستر سيتي ساوثامبتون وبورنموث آرسنال.

كما تستمر مباريات الجولة الثانية في الدوري الإسباني، حيث يلتقي أوساسونا مع قادش وريال مايوركا مع ريال بيتيس وسيلتا فيجو مع ريال مدريد.

وسنكون على موعد مع بداية الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ويستضيف تورينو لاتسيو وأودينيزي ساليرنيتانا وإنتر سبيزيا وساسوولو ليتشي.

وفي الدوري الألماني، يواجه بوروسيا دورتموند فيردر بريمن وباير ليفركوزن هوفنهايم وأونيون برلين لايبزيج في أبرز اللقاءات، كما يلتقي موناكو لانس ومارسيليا نانت في الدوري الفرنسي.

وعربيًا، تختتم اليوم الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، وذلك بمباراة الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 20 أغسطس 2022 "20-08-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - وولفرهامبتون 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كريستال بالاس - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيفرتون - نوتنجهام فورست 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium فولهام - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليستر سيتي - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بورنموث - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - قادش 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مايوركا - ريال بيتيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - لاتسيو 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 أودينيزي - ساليرنيتانا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 إنتر - سبيزيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 ساسوولو - ليتشي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 2

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - لانس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 مارسيليا - نانت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الألماني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة عربيًا باير ليفركوزن - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة عربيًا فولفسبورج - شالكه 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة عربيًا أوجسبورج - ماينز 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة عربيًا شتوتجارت - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة عربيًا أونيون برلين - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 31