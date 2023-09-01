جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه المباريات الهامة وبعضها مهم على مستوى دوري روشن السعودي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية في استهلال الجولة الجديدة، كذلك نتابع الجولة الخامسة من دوري روشن.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 "02-09-2023"

الدوري السعودي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - ضمك 21:00 مصر والسعودية شاهد الفتح - الأهلي 21:00 مصر والسعودية شاهد الشباب - الخليج 21 :00 مصر والسعودية شاهد الحزم - النصر 21:00 مصر والسعودية شاهد التعاون - الوحدة 21:00 مصر والسعودية

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - إيفرتون 14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد - بورنموث 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 1 بيرنلي - توتنهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي - نوتنجهام فورست 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - فولهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium برايتون - نيوكاسل 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - غرناطة 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - خيتافي 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ديبورتيفو ألافيش - فالنسيا 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - رايو فاييكانو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - كالياري 19:30 مصر والسعودية Starz Play App أودينيزي - فروسينوني 19:30 مصر والسعودية Starz Play App أتالانتا - مونزا 21:45 مصر والسعودية Starz Play App نابولي. -لاتسيو 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD3

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - لانس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

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