جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه المباريات الهامة وبعضها مهم على مستوى دوري روشن السعودي.
ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية في استهلال الجولة الجديدة، كذلك نتابع الجولة الخامسة من دوري روشن.
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 "02-09-2023"
الدوري السعودي - الجولة 5
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الاتفاق - ضمك
|21:00 مصر والسعودية
|شاهد
|الفتح - الأهلي
|21:00 مصر والسعودية
|شاهد
|الشباب - الخليج
|21:00 مصر والسعودية
|شاهد
|الحزم - النصر
|21:00 مصر والسعودية
|شاهد
|التعاون - الوحدة
|21:00 مصر والسعودية
الدوري الإنجليزي - الجولة 4
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شيفيلد يونايتد - إيفرتون
|14:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|برينتفورد - بورنموث
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|بيرنلي - توتنهام
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|تشيلسي - نوتنجهام فورست
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|مانشستر سيتي - فولهام
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|برايتون - نيوكاسل
|19:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 4
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال سوسييداد - غرناطة
|15:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال مدريد - خيتافي
|17:15 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|ديبورتيفو ألافيش - فالنسيا
|19:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال بيتيس - رايو فاييكانو
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بولونيا - كالياري
|19:30 مصر والسعودية
|Starz Play App
|أودينيزي - فروسينوني
|19:30 مصر والسعودية
|Starz Play App
|أتالانتا - مونزا
|21:45 مصر والسعودية
|Starz Play App
|نابولي. -لاتسيو
|21:45 مصر والسعودية
|Starz Play App
الدوري الألماني - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ
|19:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD3
الدوري الفرنسي - الجولة 4
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|موناكو - لانس
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
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