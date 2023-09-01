جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه المباريات الهامة وبعضها مهم على مستوى دوري روشن السعودي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية في استهلال الجولة الجديدة، كذلك نتابع الجولة الخامسة من دوري روشن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 "02-09-2023"

الدوري السعودي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتفاق - ضمك21:00 مصر والسعوديةشاهد
الفتح - الأهلي21:00 مصر والسعوديةشاهد
الشباب - الخليج21:00 مصر والسعوديةشاهد
الحزم - النصر21:00 مصر والسعوديةشاهد
التعاون - الوحدة21:00 مصر والسعودية

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شيفيلد يونايتد - إيفرتون14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد - بورنموث17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
بيرنلي - توتنهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
تشيلسي - نوتنجهام فورست17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي - فولهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
برايتون - نيوكاسل19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - غرناطة15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ريال مدريد - خيتافي17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ديبورتيفو ألافيش - فالنسيا19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس - رايو فاييكانو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - كالياري19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
أودينيزي - فروسينوني19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
أتالانتا - مونزا21:45 مصر والسعوديةStarz Play App
نابولي. -لاتسيو21:45 مصر والسعوديةStarz Play App

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD3

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
موناكو - لانس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 95574كريم بنزيما
  • 10179خاليدو كوليبالي
  • 18523روبرتو فيرمينو
  • 8289نجولو كانتي
  • 21233مارسيلو بروزوفيتش
  • 43625صفقة أخرى
197423 الأصوات