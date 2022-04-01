جدول مباريات اليوم السبت 2 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 2 أبريل 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول مع واتفورد، وتشيلسي مع برينتفورد، وليدز يونايتد مع ساوثامبتون، وولفرهامبتون مع أستون فيلا، بينما يلعب بيرنلي مع مانشستر سيتي، وبرايتون مع نوريتش سيتي، وممانشستر يونايتد يستضيف ليستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب خيتافي مع ريال مايوركا، وليفانتي مع فياريال، وسيلتا فيجو يستضيف ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد يلعب أمام ألافيس.

وفي الدوري الإيطالي يلعب سبيزيا مع فينيسيا، ولاتسيو مع ساسوولو، وساليرنيتانا أمام تورينو.

وتستمر مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب المريخ مع صن داونز، والترجي أمام شباب بلوزداد.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 2 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 2 أبريل"2-4-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول - واتفورد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بيرنلي - مانشستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليدز يونايتد - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium برايتون - نوريتش سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 وولفرهامبتون - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - ريال مايوركا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليفانتي - فياريال 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - ريال مدريد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - ألافيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة سبيزيا - فينيسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube لاتسيو - ساسوولو 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube ساليرنيتانا - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد أرمينيا بيليفيلد - شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية هوفنهايم - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية فرايبورج - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية باير ليفركوزن - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - جروثر فورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية بوروسيا دورتموند - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيس - رين 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليل - بوردو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 سانت إيتيان - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات