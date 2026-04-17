جدول مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي والإنجليزي ودوري ابطال أفريقيا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026 "18-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 33 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة أودينيزي - بارما 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv نابولي - لاتسيو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv روما - أتالانتا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برينتفورد - فولهام 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري ليدز يونايتد - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 عبدالله الغامدي نيوكاسل - بورنموث 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي توتنهام - برايتون 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي تشيلسي - مانشستر يونايتد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لوريان - مارسيليا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد بركات أنجيه - لوهافر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي ليل - نيس 22:05 السعودية، 23:05 الإمارات beIN SPORT 3 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد | رياضة فهد الدريبي ليفركوزن - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - أونيون برلين - فولفسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - فيردر بريمن - هامبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - أينتراخت فرانكفورت - لايبزيج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد -

دوري أبطال أفريقيا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق صن داونز - الترجي 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORT 2 عصام الشوالي نهضة بركان - الجيش الملكي 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORT 2 جواد بدة

دوري أبطال آسيا للنخبة - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوريرام يونايتد - شباب الأهلي دبي 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 3 علي سعيد الكعبي الكاس 5 منتصر الأزهري

الدوري المصري - الجولة 5 (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة بتروجيت - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية أون سبورتس المقاولون العرب - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 السعودية أون سبورتس وادي دجلة - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية أون سبورتس

الدوري الأمريكي - الجولة 8