جدول مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 14 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 "14-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 19

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفتح - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية جعفر الصليح الخليج - النصر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني الشباب - الأخدود 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر - أتالانتا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv نابولي - ليتشي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv أودينيزي - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيرنلي - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 4 سندرلاند - برايتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 2 آرسنال - إيفرتون 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 1 تشيلسي - نيوكاسل 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 2 وست هام - مانشستر سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة جيرونا - أتلتيك بيلباو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 أتلتيكو مدريد - خيتافي 18:15 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 3 ريال أوفييدو - فالنسيا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 3 ريال مدريد - إلتشي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة لوريان - لانس 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 5 أنجيه - نيس 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 6 موناكو - بريست 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORT 5

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد بوروسيا دورتموند - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أينتراخت فرانكفورت - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هوفنهايم - فولفسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هامبورج - كولن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجيش الملكي - بيراميدز 22:00 المغرب، 00:00 مصر beIN Sports 1 محمد بركات

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب ربع النهائي