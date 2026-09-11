جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 حيث تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني إضافة إلى الدوري الإيطالي كما تقام مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والتركي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباريات الأندي المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

كما يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 "12-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق التعاون - الهلال 18:50 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية 2 فارس عوض الخليج - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 جعفر الصليح الشباب - الفيحاء 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 3 سليمان الشريف

الدوري الإيطالي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جنوى - فروزينوني 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv أحمد الخير لاتسيو - ميلان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv عامر عبدالله أتالانتا - كالياري 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv أحمد الحامد

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بورنموث - برينتفورد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد المبروكي أستون فيلا - نوتنجهام فورست 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 2 علي محمد علي تشيلسي - هال سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 عصام الشوالي كريستال بالاس - إبسويتش تاون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 5 سمير اليعقوبي ليفربول - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري توتنهام - إيفرتون 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي سندرلاند - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق راسينج سانتاندير - ديبورتيفو ألافيس 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN XTRA 1 محمد بركات أوساسونا - إسبانيول 17:15 السعودية، 185:1 الإمارات beIN XTRA 1 محمد السعدي أتلتيك بيلباو - إلتشي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 2 أحمد فؤاد ريال مدريد - رايو فاييكانو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ستراسبورج - موناكو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 8 عبداله الغامدي أوكسير - نيس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 5 نوفل باشي لوهافر - أنجيه 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 9 مصطفى العلوان لوريان - تولوز 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 6 أحمد سوكو باريس إف سي - ليون 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوجسبورج - باير ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد محمد الشامسي بوروسيا دورتموند - بادربورن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات mbc action محمد حسين فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد فهد الدريبي هوفنهايم - شتوتجارت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد فهد عريشي ماينز - فرانكفورت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد عائد العصيمي كولن - فيردر بريمن 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني

الدوري التركي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كونيا سبور - طرابزون سبور 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد البلوشي

دوري أبطال أفريقيا - إياب الإقصائيات

المباراة الموعد القنوات الناقلة الزمالك - الميناء الجيبوتي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات On Sport

الكونفدرالية الأفريقية - إياب الإقصائيات