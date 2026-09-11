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شاهد الدوري الإيطالي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري المصري الممتاز
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
قونيا سبور ضد طرابزون سبور
قونيا سبور
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
الزمالك ضد Ports
الزمالك
Ports
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 حيث تستمر  منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني إضافة إلى الدوري الإيطالي كما تقام مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والتركي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباريات الأندي المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

كما يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 "12-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
التعاون - الهلال18:50 السعودية، 19:30 الإماراتثمانية 2فارس عوض
الخليج - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1جعفر الصليح
الشباب - الفيحاء21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 3سليمان الشريف

الدوري الإيطالي - الجولة 4

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جنوى - فروزينوني 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tvأحمد الخير
لاتسيو - ميلان 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tvعامر عبدالله
أتالانتا - كالياري21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvأحمد الحامد

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بورنموث - برينتفورد 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 3محمد المبروكي
أستون فيلا - نوتنجهام فورست 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 2علي محمد علي
تشيلسي - هال سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4عصام الشوالي
كريستال بالاس - إبسويتش تاون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 5سمير اليعقوبي
ليفربول - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري
توتنهام - إيفرتون 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي
سندرلاند - آرسنال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
راسينج سانتاندير - ديبورتيفو ألافيس 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN XTRA 1محمد بركات
أوساسونا - إسبانيول 17:15 السعودية، 185:1 الإماراتbeIN XTRA 1محمد السعدي
أتلتيك بيلباو - إلتشي 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 2أحمد فؤاد
ريال مدريد - رايو فاييكانو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ستراسبورج - موناكو 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 8عبداله الغامدي
أوكسير - نيس 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 5نوفل باشي
لوهافر - أنجيه 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 9مصطفى العلوان
لوريان - تولوز 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 6أحمد سوكو
باريس إف سي - ليون21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوجسبورج - باير ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهدمحمد الشامسي
بوروسيا دورتموند - بادربورن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتmbc actionمحمد حسين
فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهدفهد الدريبي
هوفنهايم - شتوتجارت 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهدفهد عريشي
ماينز - فرانكفورت 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهدعائد العصيمي
كولن - فيردر بريمن19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني

الدوري التركي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كونيا سبور - طرابزون سبور20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 3أحمد البلوشي

دوري أبطال أفريقيا - إياب الإقصائيات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الزمالك - الميناء الجيبوتي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport

الكونفدرالية الأفريقية - إياب الإقصائيات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأهلي طرابلس - كمكم زانزيبار18:00 السعودية، 19:00 الإماراتليبيا الرياضية
أساس جيبوتي - زد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتOn Sport

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