جدول مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والكونفدرالية ودوري ابطال أفريقيا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026 "11-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 32 Getty Images

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة النجمة - نيوم 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية التعاون - الخلود 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية الحزم - الفيحاء 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية الأخدود - النصر 21:00 السعودية، 21:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - بورنموث 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي برينتفورد - إيفرتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 عبدالله الغامدي بيرنلي - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي ليفربول - فولهام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال سوسييداد - ديبورتيفو ألافيس 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد البلوشي إلتشي - فالنسيا 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 5 محمد بركات برشلونة - إسبانيول 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 1 حسن العيدروس إشبيلية - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 4 عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوكسير - نانت 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 6 أحمد عبده رين - أنجيه 22:05 السعودية، 23:05 الإمارات beIN SPORT 5 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد | رياضة أحمد النفيسة هايدنهايم - أونيون برلين 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - فولفسبورج - أينتراخت فرانكفورت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - سانت باولي - بايرن ميونخ 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد | رياضة عصام عبده

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجيش الملكي - نهضة بركان 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORT 2 جواد بدة

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق اتحاد العاصمة - أولمبيك آسفي 18:00 مصر، 17:00 المغرب والجزائر beIN SPORT 2 علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة التتويج)