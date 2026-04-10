جدول مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والكونفدرالية ودوري ابطال أفريقيا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 11 أبريل 2026 "11-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 32 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - كريمونيزي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
تورينو - هيلاس فيرونا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
ميلان - أودينيزي 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
أتالانتا - يوفنتوس21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
النجمة - نيوم 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية
التعاون - الخلود 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية
الحزم - الفيحاء 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
الأخدود - النصر21:00 السعودية، 21:00 الإماراتثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - بورنموث 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
برينتفورد - إيفرتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1عبدالله الغامدي
بيرنلي - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
ليفربول - فولهام19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال سوسييداد - ديبورتيفو ألافيس 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد البلوشي
إلتشي - فالنسيا 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 5محمد بركات
برشلونة - إسبانيول 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 1حسن العيدروس
إشبيلية - أتلتيكو مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 4عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوكسير - نانت 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 6أحمد عبده
رين - أنجيه22:05 السعودية، 23:05 الإماراتbeIN SPORT 5نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد | رياضةأحمد النفيسة
هايدنهايم - أونيون برلين 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
فولفسبورج - أينتراخت فرانكفورت 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
سانت باولي - بايرن ميونخ19:30 السعودية، 20:30 الإماراتMBC شاهد | رياضةعصام عبده

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجيش الملكي - نهضة بركان21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORT 2جواد بدة

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
اتحاد العاصمة - أولمبيك آسفي18:00 مصر، 17:00 المغرب والجزائرbeIN SPORT 2علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة التتويج)

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيراميدز - المصري 17:00 مصر، 18:00 السعوديةأون سبورتس
الأهلي - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعوديةأون سبورتس
إنبي - سيراميكا كليوباترا20:00 مصر، 21:00 السعوديةأون سبورتس

