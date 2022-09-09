جدول مباريات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الثالثة من الموسم يوم السبت 10 سبتمبر 2022.
وتقام مباراتين يوم السبت 10 سبتمبر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون بمواجهة يستضيف فيها الفيحاء التعاون، فيما يحل ضمك ضيفًا في المباراة الثانية على النصر.
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كما تنتظرنا اليوم قمة مغربية خالصة، تجمع بين الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي 2022.
وفي الدوري الإسباني، يواجه رايو فاييكانو فالنسيا وإشبانيول إشبيلية وقادش برشلونة وأتلتيكو مدريد سيلتا فيجو في الجولة الخامسة.
ويستضيف نابولي سبيزيا وإنتر تورينو وسامبدوريا ميلان، وذلك في الأسبوع السادة من الدوري الإيطالي.
كما يحل نادي شتوتجارت ضيفًا على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ضيفًا على لايبزيج في ابرز مباريات الدوري الألماني، ويواجه باريس سان جيرمان ستاد بريست ومارسيلا ليل في الدوري الفرنسي.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 "10-09-2022"
دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الفيحاء - التعاون
18:45 السعودية، 17:45 مصر
النصر - ضمك
21:00 السعودية، 20:00 مصر
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كأس السوبر الإفريقي
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الوداد - نهضة بركان
20:00 المغرب، 21:00 مصر
|beIN Sports HD 4
الدوري الإسباني - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
رايو فاييكانو - فالنسيا
14:00 مصر، 15:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
إسبانيول - إشبيلية
16:15 مصر، 17:15 السعودية
beIN Sports 1 HD
قادش - برشلونة
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD
أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
الدوري الإيطالي - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
نابولي - سبيزيا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
إنتر - تورينو
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا - ميلان
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بايرن ميونخ - شتوتجارت
15:30 مصر، 16:30 السعودية
beIN Sports 3 HD
لايبزيج - بوروسيا دورتموند
15:30 مصر، 16:30 السعودية
beIN Sports 6 HD
هوفنهايم - ماينتس
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة
آينتراخت فرانكفورت - فولفسبورج
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة
هيرتا برلين - باير ليفركوزن
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة
شالكه - بوخوم
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 3 HD
الدوري الفرنسي - الجولة السابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
باريس سان جيرمان - ستاد بريست
17:00 مصر، 18:00 السعودية
beIN Sports 2 HD
مارسيليا - ليل
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD
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