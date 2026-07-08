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جدول مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 في ربع نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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فرنسا
فرنسا
المغرب crest
المغرب
المغرب

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جدول مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 "09-07-2026"

كأس العالم 2026 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرنسا - المغرب23:00 السعودية، 21:00 المغربbeIN Max 1جواد بدة
beIN Max 2عصام الشوالي

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