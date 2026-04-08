جدول مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستوى العالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.

كما يتم نقل مباريات دوري روشن ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 "09-04-2026"

الدوري الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرايبورج - سيلتا فيجو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 3أحمد فؤاد
بورتو - نوتينجهام فورست22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2أحمد البلوشي
بولونيا - أستون فيلا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1عامر الخوذيري

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - آيك أثينا19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN SPORT HD 1عبدالله الغامدي
شاختار - آلكمار22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 4جواد بدة
كريستال بالاس - فيورنتينا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 5محمد بركات
ماينتس - ستراسبورج22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 6حسن العيدروس

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ضمك - القادسية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةسليمان الشريف 
الاتفاق - الرياض21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةجعفر الصليح

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العروبة - الفيصلي19:20 السعودية، 20:20 الإماراتتطبيق ثمانيةمشعل الشمري
العلا - أبها19:20 السعودية، 20:20 الإماراتتطبيق ثمانيةأحمد المنتشري
العدالة - الباطن20:40 السعودية، 21:40 الإماراتتطبيق ثمانيةعبدالإله العمري

الدوري المصري (مجموعة الهبوط) - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كهرباء الإسماعيلية - الاتحاد17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1بلال علام
طلائع الجيش - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOn Sport Maxطارق حسن
المقاولون العرب - الإسماعيلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي
بتروجيت - زد20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sport Maxعصام عبده

