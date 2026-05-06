جدول مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستشمل مواجهات مثيرة ومميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026؟
يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.
بجانب لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".
جدول مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 "07-05-2026"
دوري روشن السعودي - الجولة 33
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الشباب - النصر
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ثمانية
الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|فرايبورج - سبورتنج براجا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 2 HD
|علي محمد علي
|أستون فيلا - نوتنجهام فورست
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 1 HD
|محمد بركات
دوري المؤتمر الأوروبي - إياب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|كريستال بالاس - شاختار
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 4 HD
|أحمد البلوشي
|ستراسبورج - رايو فاييكانو
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 3 HD
|نوفل باشي
الدوري المصري - الجولة 9 (مجموعة الهبوط)
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|طلائع الجيش - غزل المحلة
|17:00 السعودية، 18:00 الإمارات
|On Sport 1
|مؤمن حسن
|البنك الأهلي - الإسماعيلي
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|On Sport 1
|أيمن كاشف
|حرس الحدود - زد
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|On Sport Max
|محمد مصطفى عفيفي