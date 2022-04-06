جدول مباريات اليوم الخميس 7 إبريل 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 7 أبريل 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع انطلاق منافسات الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث تقام مباريات ذهاب ربع نهائي البطولة، ونشهد يوم الخميس إقامة أربع مباريات، يأتي على رأسها مواجهة يحل فيها برشلونة ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبالإضافة إلى هذه المباراة المرتقبة، تنتظر الجماهير لقاء وست هام وليون الفرنسي، والتي ستكون مباراة تعد بإثارة كبيرة.

كما نشهد الخميس أيضًا إقامة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام أيندهوفن.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال إلى دوري أبطال آسيا، تنطلق الخميس منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنطقة غرب القارة، بإقامة أربع مباريات، من بينها مواجهة عربية خالصة، تجمع بين الدحيل القطري والتعاون السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 أبريل 2022 "07-04-2022"

الدوري الأوروبي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - أتالانتا 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium آينتراخت فرانكفورت - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سبورتينج براجا - رينجرز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium وست هام - ليون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة فولاد - الغرافة 20:15 السعودية، 19:15 مصر SSC باختاكور- ساباهان 20:15 السعودية، 19:15 مصر SSC أهال - شباب الأهلي 23:15 السعودية، 22:15 مصر SSC الدحيل - التعاون 23:15 السعودية، 22:15 مصر SSC

دوري المؤتمر الأوروبي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فينورد - سلافيا براج 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليستر سيتي - أيندهوفن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 مارسيليا - باوك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 بودو/جليمت - روما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

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