جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري المؤتمر والدوري الأوروبي وكذلك دوري أبطال آسيا 2 وكأس مصر.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026؟
يمكن مشاهدة مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا 2 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.
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جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 "05-11-2026"
الدوري الأوروبي - الجولة 4
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
المعلق
ريال سوسييداد - ليون
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 3
عبدالله الغامدي
سبارتا براج - بورنموث
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 5
عامر الخوذيري
أندرلخت - ريد بول سالزبورج
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 1
محمد نضال
كريستال بالاس - هوفنهايم
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN SPORTS 4
محمد السعدي
نيميخن - نيقوسيا
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 5
-
ليلستروم - فيكتوريا بلزن
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 4
-
ليفسكي صوفيا - بياليستوك
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 3
سمير اليعقوبي
ميلان - فرينتسفاروشي
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN SPORTS 1
علي سعيد الكعبي
ألكمار - يوفنتوس
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 1
خليل البلوشي
سيلتيك - بشكتاش
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 3
جواد بدة
شتورم جراتس - سيليي
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 1
أحمد سوكو
سندرلاند - دينامو زغرب
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 5
محمد بركات
سيلتا فيجو - أونيون سانت جيلواز
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 9
نوفل باشي
تورينسي - أرارات أرمينيا
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 3
محمد المبروكي
باير ليفركوزن - مارسيليا
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 2
علي محمد علي
بنفيكا - ليج بوزنان
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 2
بكر علوان
دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 3
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
المعلق
أوروس - سبورتنج براجا
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 6
ثون - هارتس
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN Sports 2 EN
ميالبي - بوراك
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 9
أتالانتا - كيرات
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN SPORTS 9
أحمد فؤاد
ميتييلاند - أياكس
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN SPORTS 8
باسم الزير
النجم الأحمر - ديسكالديز
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 2
أحمد البلوشي
بالوسيور - جينت
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 7
لينكولن ريد - هايدوك سبليت
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN XTRA 8
طرابزون سبور - فرايبورج
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
beIN SPORTS 2
حسن العيدروس
ريجا - يابلونك
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 5
موناكو - نوردشيلاند
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 4
حسن العيدروس
كوبنهاجن - إيبيريا 1999
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 8
باناثينايكوس - سيسكا صوفيا
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 4
أحمد فؤاد
لوجانو - زالجيريس
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 7
خيتافي - برايتون
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 8
منتصر الأزهري
تفينتي - بافوس
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 6
سانت ترويدن - بران
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN Sports 2 EN
كرايوفا - إيجناتيا
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN XTRA 9
دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
التعليق
ليون سيتي - أديلايد
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
beIN SPORTS 4
نوفل باشي
ماتشيدا زيلفيا - شانجهاي شينخوا
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
beIN SPORTS 3
عبدالله الغامدي
كيتشي - بنوم بنه
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
beIN SPORTS 2
محمد نضال
باثوم يونايتد - تاي بو
15:15 السعودية، 16:15 الإمارات
beIN SPORTS 4
عامر الخوذيري
سفاي راينج - تامبينس
15:15 السعودية، 16:15 الإمارات
beIN SPORTS 3
أحمد عبده
كوتشينج - جانجون
15:15 السعودية، 16:15 الإمارات
beIN SPORTS 2
أحمد البلوشي
كأس مصر - دور الـ32
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
التعليق
البنك الأهلي - بور فؤاد
14:30 مصر، 15:30 السعودية
أون سبورتس
زياد الدكروري
الجونة - اتحاد الشرطة
14:30 مصر، 15:30 السعودية
أون سبورتس ماكس
محمد الغياتي