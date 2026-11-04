هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
imago-sport-1085376526.jpgAnadolu Agency
أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
طرابزون سبور
دوري المؤتمر الأوروبي
الدوري الأوروبي
دوري أبطال آسيا 2
كأس مصر
مصر

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري المؤتمر والدوري الأوروبي وكذلك دوري أبطال آسيا 2 وكأس مصر.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا 2 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS

شاهد من هنا

TOD TV

TOD TV

شاهد من هنا

NordVPN logoNord VPN

Nord VPN

اشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 "05-11-2026"

الدوري الأوروبي - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ريال سوسييداد - ليون

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 3

عبدالله الغامدي

سبارتا براج - بورنموث

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 5

عامر الخوذيري

أندرلخت - ريد بول سالزبورج

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 1

محمد نضال

كريستال بالاس - هوفنهايم

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN SPORTS 4

محمد السعدي

نيميخن - نيقوسيا

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 5

-

ليلستروم - فيكتوريا بلزن

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 4

-

ليفسكي صوفيا - بياليستوك

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 3

سمير اليعقوبي

ميلان - فرينتسفاروشي

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN SPORTS 1

علي سعيد الكعبي

ألكمار - يوفنتوس

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

خليل البلوشي

سيلتيك - بشكتاش

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

جواد بدة

شتورم جراتس - سيليي

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 1

أحمد سوكو

سندرلاند - دينامو زغرب

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

محمد بركات

سيلتا فيجو - أونيون سانت جيلواز

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 9

نوفل باشي

تورينسي - أرارات أرمينيا

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 3

محمد المبروكي

باير ليفركوزن - مارسيليا

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

علي محمد علي

بنفيكا - ليج بوزنان

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 2

بكر علوان

المباريات التالية
طرابزون سبور

طرابزون سبور

دوري المؤتمر الأوروبي

05 نوفمبر 2026

فرايبورج

فرايبورج

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أوروس - سبورتنج براجا

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 6

ثون - هارتس

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN Sports 2 EN

ميالبي - بوراك

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 9

أتالانتا - كيرات

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN SPORTS 9

أحمد فؤاد

ميتييلاند - أياكس

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN SPORTS 8

باسم الزير

النجم الأحمر - ديسكالديز

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 2

أحمد البلوشي

بالوسيور - جينت

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 7

لينكولن ريد - هايدوك سبليت

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN XTRA 8

طرابزون سبور - فرايبورج

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN SPORTS 2

حسن العيدروس

ريجا - يابلونك

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 5

موناكو - نوردشيلاند

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

حسن العيدروس

كوبنهاجن - إيبيريا 1999

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 8

باناثينايكوس - سيسكا صوفيا

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 4

أحمد فؤاد

لوجانو - زالجيريس

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 7

خيتافي - برايتون

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 8

منتصر الأزهري

تفينتي - بافوس

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 6

سانت ترويدن - بران

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN Sports 2 EN

كرايوفا - إيجناتيا

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN XTRA 9

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

ليون سيتي - أديلايد

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

نوفل باشي

ماتشيدا زيلفيا - شانجهاي شينخوا

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

عبدالله الغامدي

كيتشي - بنوم بنه

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

محمد نضال

باثوم يونايتد - تاي بو

15:15 السعودية، 16:15 الإمارات

beIN SPORTS 4

عامر الخوذيري

سفاي راينج - تامبينس

15:15 السعودية، 16:15 الإمارات

beIN SPORTS 3

أحمد عبده

كوتشينج - جانجون

15:15 السعودية، 16:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

أحمد البلوشي

كأس مصر - دور الـ32

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

البنك الأهلي - بور فؤاد

14:30 مصر، 15:30 السعودية

أون سبورتس

زياد الدكروري

الجونة - اتحاد الشرطة

14:30 مصر، 15:30 السعودية

أون سبورتس ماكس

محمد الغياتي

طالع الجدول الكامل من هنا

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل