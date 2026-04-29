جدول مباريات اليوم الخميس 30 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 30 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري المؤتمر والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD.

أما لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 أبريل 2026 "30-04-2026"

الدوري الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سبورتنج براجا - فرايبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 HD عبدالله الغامدي نوتنجهام فورست - أستون فيلا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD عامر الخوذيري

دوري المؤتمر الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شاختار - كريستال بالاس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 HD محمد بركات رايو فاييكانو - ستراسبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 HD جواد بدة

دوري روشن السعودي - الجولة 30