جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإسباني والفرنسي، إلى جانب استمرار مباريات دوري روشن السعودي، بجانب الدوري المصري.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق شاهدحقوق بث مباريات كأس إيطاليا.

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جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 "03-09-2026"

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيحاء - الخلود 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية نيوم - الخليج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات ثمانية الدرعية - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة ريال سوسييداد - سيلتا فيجو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تولوز - ليل 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - سموحة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport بلال علام

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة باليرمو - مانتوفا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات شاهد كالياري - هيلاس فيرونا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات شاهد

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