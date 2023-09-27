جدول مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Griezmann Atletico Madrid Real Madrid LaLiga 2023-24Getty Images
كوبا ليبرتادوريسكوبا سود أمريكاناالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتازالدوري الإماراتي للمحترفينقطر - كأس النجوم

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه العديد من البطولات سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي أو العربي..

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 حيث سنتابع مباريات قوية في بطولات عدة..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 "28-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - ديبورتيو ألافيش20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
غرناطة - ريال بيتيس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
أوساسونا - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإيطالي - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فروسينوني - فيورنتينا19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
مونزا - بولونيا19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 2
جنوة - روما21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري - فاركو16:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
الإسماعيلي - الاتحاد السكندري19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حتا - النصر16:20 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
الشارقة - العين19:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية

دوري نجوم قطر - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السد - الغرافة20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
العربي - قطر20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
المرخية - الدحيل20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فلومينينسي - إنتر ناسيونال03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 3

كوبا سود أميريكانا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليجا دي كويتو - ديفينسا خوستيكا01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

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