جدول مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري الإسباني وتقام مباريات هامة لإقصائيات البطولات الأوروبية إافة إلى مباريات الدوري المصري ووري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني وكأس الرابطة والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.





جدول مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 "27-08-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - أوساسونا 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN Sports 2 محمد بركات برشلونة - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الأوروبي - إياب الملحق الإقصائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرينتسفاروشي - طرابزون سبور 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات On Sport Plus محمود أبو الركب

الدوري المصري - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مودرن سبورت - غزل المحلة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ON Sports PLUS محمد الكواليني المقاولون العرب - المصري 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON Sports بلال علام بيراميدز - أبو قير 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON Sports MAX مؤمن حسن

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - لوتون تاون 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN Sports 3 عامر الخوذيري فولهام - ويمبلدون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 أحمد البلوشي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 2