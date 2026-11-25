يشهد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة في الدوري السعودي وفي دوري أبطال آسيا 2، علاوة على الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة الدوري السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري أبطال آسيا 2 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 "26-11-2026"



دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الفتح - الرياض 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات ثمانية 2 جعفر الصليح أبها - الشباب 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني الفيصلي - الدرعية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 خالد المديفر

الدوري الأوروبي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أولمبياكوس - ميلان 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي مارسيليا - ليفسكي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 4 عبدالله الغامدي فيكتوريا بلزن - بنفيكا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 8 منتصر الأزهري سان جيلواز - ليج بوزنان 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 3 - دينامو زغرب - باير ليفركوزن 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 6 أحمد سوكو ريد بول سالزبورج - أرارات أرمينيا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 2 عامر الخوذيري سيلتا فيجو - بورنموث 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي ليون - ليلستروم 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 5 عامر الخوذيري فرينتسفاروشي - سيليي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات TOD - سبارتا براج - ألكمار 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 1 محمد نضال كريستال بالاس - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات سندرلاند - بياليستوك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 سمير اليعقوبي هوفنهايم - شتورم جراتس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 4 عبدالله الغامدي تورينسي - سيلتيك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 9 محمد السعدي نيميخن - رين 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 أحمد البلوشي أوفي كريت - أندرلخت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 3 أحمد فؤاد يوفنتوس - نيقوسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 علي محمد علي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كيرات - ميالبي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN Sports 2 محمد بركات بابلونك - لوجانو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 5 - زالجيريس - ريجا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 6 - إيبيريا - خيتافي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 1 محمد المبروكي إيجناتيا - لينكولن ريد 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 7 - أياكس - ثون 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 9 أحمد عبده بافوس - ميتييلاند 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 4 - برايتون - كرايوفا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 2 أحمد فؤاد بران - أوروس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 8 - هارتس - موناكو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي هايدوك سبليت - سانت ترويدن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 8 - نوردشيلاند - باناثينايكوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 5 - ديسكالديز - كوبنهاجم 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 6 - سسكا صوفيا - طرابزون سبور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 جواد بدة سبورتنج بارجا - بالوسيور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 2 - فرايبورج - تفينتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 7 بكر علوان جينت - النجم الأحمر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 7 - بوراك - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 8 حسن العيدروس



دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تامبينس - شانجهاي شينخوا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 4 أحمد سوكو جانجون - كيتشي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد المبروكي كوتشينج - بنوم بنه 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي باثوم يونايتد - ليون سيتي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 3 حسن العيدروس تاي بو - أديلايد 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 4 جواد بدة سفاي راينج - ماتشيدا زيلفيا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 2 محمد نضال

كأس العالم تحت 17 عاما - الجولة 3