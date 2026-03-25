جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026، حيث تنطلق مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 إلى جانب تصفيات كأس آسيا وكأس أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية في أبرز المباريات الدولية.

كذلك تقام مجموعة من مباريات ودية ينتظرها الجمهور العالمي أقواها مباراة البرازيل وفرنسا الودية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 ودوري الأمم الأوروبية وأبرز المباريات الودية، عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026 "26-03-2026"

الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تركيا - رومانيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي إيطاليا - أيرلندا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي أوكرانيا - السويد 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس الدنمارك - مقدونيا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد بركات ويلز - البوسنة والهرسك 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد عبده بولندا - ألبانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد فوزي سلوفاكيا - كوسوفو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 8 أحمد فؤاد التشيك - أيرلندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي

ملحق الدوري الأوروبي - ذهاب النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جبل طارق - لاتفيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير مالطا - لوكسمبورج 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 3 جواد بدة

تصفيات كأس آسيا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة أفغانستان - ميانمار 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات TOD

مباريات ودية - منتخبات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق البرازيل - فرنسا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين

كأس الرابطة المصرية - ربع النهائي