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جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
المغرب ضد هايتي
المغرب
هايتي
إسكتلندا ضد البرازيل
إسكتلندا
البرازيل
الإكوادور ضد ألمانيا
الإكوادور
ألمانيا
كوراساو ضد كوت ديفوار
كوراساو
كوت ديفوار
تشيكيا ضد المكسيك
تشيكيا
المكسيك
جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية
جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية

تعرف على مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026، وتبدأ اسكتلندا والبرازيل والمغرب وهابتي، ثم تقام مباراتان لحساب المجموعة الأولى، ثم يحسم مصير المتأهل مع ألمانيا..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 "25-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
اسكتلندا - البرازيل 01:00 السعودية، 02:00 الإماراتbeIN Max 4خليل البلوشي
المغرب - هايتي 01:00 السعودية، 02:00 الإمارات beIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 3
التشيك - المكسيك 04:00 السعودية، 05:00 الإمارات beIN 4K HDRعامر الخوذيري
beIN Max 1
جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية 04:00 السعودية، 05:00 الإمارات beIN Max 2نوفل باشي
الإكوادور - ألمانيا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
كوراساو - كوت ديفوار23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Max 2محمد بركات

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