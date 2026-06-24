جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026، وتبدأ اسكتلندا والبرازيل والمغرب وهابتي، ثم تقام مباراتان لحساب المجموعة الأولى، ثم يحسم مصير المتأهل مع ألمانيا..
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 "25-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|اسكتلندا - البرازيل
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN Max 4
|خليل البلوشي
|المغرب - هايتي
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|جواد بدة
|beIN Max 3
|التشيك - المكسيك
|04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 1
|جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية
|04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|beIN Max 2
|نوفل باشي
|الإكوادور - ألمانيا
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 1
|كوراساو - كوت ديفوار
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN Max 2
|محمد بركات