جدول مباريات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 إقامة مواجهتين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويستضيف ملعب الإنماء مواجهة المنتخب الإماراتي أمام نظيره اليمني، فيما يلتقي المنتخب القطري مع نظيره البحريني في مواجهة أخرى ضمن منافسات البطولة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات الهامة وأبرزها مباراة هولندا وألمانيا، والبرتغال ضد ويلز.

كما تستهل تونس مشوارها في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أوغندا على ملعب حمادي العقربي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 "24-09-2026"





كأس الخليج العربي "خليجي 27" - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الإمارات - اليمن 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد الكأس 1 سمير المعيرفي الكويت الرياضية

طارق الملا قطر - البحرين 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الشارقة الرياضية محمد الهنائي الكأس 1 خليل البلوشي الكويت الرياضية ناصر الدوسري





دوري الأمم الأوروبية - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أندورا - مالطا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي كوسوفو - أيرلندا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 باسم الزير هولندا - ألمانيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 حفيظ دراجي صربيا - اليونان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 أحمد عبده النرويج - الدنمارك 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 حسن العيدروس البرتغال - ويلز 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 عامر الخوذيري ليشتنشتاين - ليتوانيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Xtra 1 محمد المبروكي

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليبيا - بوتسوانا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات موريتانيا - إفريقيا الوسطى 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 علي محمد علي الكاميرون - جزر القمر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 8 نوفل باشي تونس - أوغندا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي كوت ديفوار - غانا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 7 جواد بدة



