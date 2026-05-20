Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري المصري الممتاز
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

كما يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026 "21-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفيحاء - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةمشاري القرني
الحزم - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةسلطان الحربي
الاتحاد - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
الخلود - الفتح 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
النصر - ضمك 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةفارس عوض
الرياض - الأخدود 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةمحمد حسين
نيوم - الاتفاق21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى

الدوري الألماني - ذهاب ملحق الهبوط

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فولفسبورج - بادربورن21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC شاهد

الدوري المصري - الجولة 12 "مجموعة الهبوط"

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
وادي دجلة - زد20:00 مصر، 21:00 الإماراتON SPORT

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان