جدول مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

كما يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 مايو 2026 "21-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيحاء - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني الحزم - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية سلطان الحربي الاتحاد - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي الخلود - الفتح 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية راشد الدوسري النصر - ضمك 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فارس عوض الرياض - الأخدود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية محمد حسين نيوم - الاتفاق 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى

الدوري الألماني - ذهاب ملحق الهبوط

المباراة الموعد القنوات الناقلة فولفسبورج - بادربورن 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد

الدوري المصري - الجولة 12 "مجموعة الهبوط"