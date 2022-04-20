جدول مباريات اليوم الخميس 21 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، يوم الخميس 21 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الخميس مباريات دور المجموعات لمنطقة شرق القارة، حيث تقام ست مباريات لحساب الجولة الثالثة.

أبرز المباريات لمنطقة شرق آسيا ستكون دايجو الكوري الجنوبي ضد أوراوا الياباني، بالإضافة لمواجهة ميلبورن سيتي الأسترالي مع جيونام الكوري.

وعلى مستوى البطولات الأوروبية، تتواصل الخميس منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني، بإقامة أربع مباريات، أبرزها المواجهة التي يحل فيها برشلونة ضيفًا على ريال سوسييداد.

ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث نشهد الخميس مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 30 لمنافسات الدوري الإنجليزي، يحل فيها ساوثامبتون ضيفًا على بيرنلي.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 أبريل 2022 "21-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة أولسان - جوانجزو 12:00 السعودية، 11:00 مصر beIN Sports AFC HD شاندونج - ليون سيتي سايلورس 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD بانكوك جلاس باثوم يونايتد - يونايتد سيتي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD دايجو - أوراوا 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD ميلبورن سيتي - جيونام دراجونز 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD كاواساكي فرونتال - جوهور دارول تاكزيم 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 2 HD

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - رايو فاييكانو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفانتي - إشبيلية 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 قادش - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - برشلونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - ساوثامبتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم