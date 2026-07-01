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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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جدول مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
إسبانيا ضد النمسا
إسبانيا
النمسا
الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك
الولايات المتحدة الأمريكية
البوسنة والهرسك

تعرف على مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
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الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
البوسنة والهرسك crest
البوسنة والهرسك
البوسنة
كأس العالم
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إسبانيا
إسبانيا
النمسا crest
النمسا
النمسا

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جدول مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 "02-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أمريكا - البوسنة03:00 السعودية، 04:00 الإماراتbeIN Max 1أحمد البلوشي
beIN Max 3جواد بدة
إسبانيا - النمسا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Max 1عامر الخوذيري
beIN Max 3محمد بركات

طالع الجدول الكامل من هنا

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