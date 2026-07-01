جدول مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
البوسنة والهرسك
البوسنة
كأس العالم
إسبانيا
إسبانيا
النمسا
النمسا
جدول مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 "02-07-2026"
كأس العالم 2026 - دور الـ 32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|أمريكا - البوسنة
|03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|beIN Max 1
|أحمد البلوشي
|beIN Max 3
|جواد بدة
|إسبانيا - النمسا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Max 1
|عامر الخوذيري
|beIN Max 3
|محمد بركات